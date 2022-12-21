سعر السكر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر.. الطن مريح يا تجار

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 16500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023، نحو 20.73 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.15 سنت، وزاد عقد مايو 2023، بنسبة 0.36%، ليسجل 19.29 سنت للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.07 سنت.

فيما ارتفعت أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 569.10 دولار للطن، بمقدار صعود 5 دولارات، أي بنسبة 0.89%، وارتفع عقد تداول عقد مايو 2023، ليسجل 545 دولار للطن، بزيادة قدرها 2 دولار، أي بنسبة 0.37%.