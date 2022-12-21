انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. “يلا اشتري كرتونة دلوقتي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارا وحفاظًا على السعر، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، بعد التراجع بداية الأسبوع الماضي، نتيجة توفير وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من كراتين البيض للمواطنين يوميًا، مساندة لهم للحد من الغلاء وجشع التجار.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية اليوم، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، لتسجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 75 جنيهًا في المزرعة.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 85 جنيهًا اليوم.

سجل البيض الأحمر في التموين اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، حوالي 70 جنيها كحد أقصى للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، في السوق 80 إلى 90 جنيهًا، ويباع في المزرعة بداية من 75 جنيهًا