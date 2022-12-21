أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. بكام الكتكوت البلدي؟

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر في مصر، استقرارها وتحافظ على الثبات لتعود للزيادة من جديد، وَسَط رغبة كبيرة من المواطنين، في تراجع الأسعار كما كانت قبل مارس الماضي، وفي ظل استقرار السعر اليوم مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، إلا أنها لا تزل مرتفعة.
بورصة الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 استقرارا وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرون ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ويريدون تراجعها كما كانت قبل مارس الماضي.
بورصة الدواجن الرئيسية اليوم
سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك، بعد زيادة أمس.
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ الساسو
سجلت أسعار الساسو اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك حتى 65 جنيها.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.
أسعار الدواجن الأمهات اليوم
حقق سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء الأربعاء 21 ديسمبر، مستويات بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
أسعار الكتاكيت اليوم
- بلغ سعر الكتكوت الساسو الأربعاء 21 ديسمبر ما بين 4 و5 جنيهات.
- وصل سعر الكتكوت الأبيض الأربعاء 21 ديسمبر إلى 5 جنيهات.
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أسعار البانيه والبط اليوم
- وصل سعر البط، الأربعاء 21 ديسمبر إلى 60 جنيهًا للكيلو.
- تراوح سعر كيلو البانية الأربعاء 21 ديسمبر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.
- سجل سعر الشيش طاووق الأربعاء 21 ديسمبر نحو 110 جنيهات للكيلو.
- حقق سعر كيلو الأرانب الأربعاء 21 ديسمبر نحو 77 جنيهًا.
- سجل كيلو الرومي البلدي الأربعاء 21 ديسمبر 79 جنيهًا.
- وصل سعر كيلو الكبد والقوانص الأربعاء 21 ديسمبر إلى 50 جنيهًا.