أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. بكام الكتكوت البلدي؟

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رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر في مصر، استقرارها وتحافظ على الثبات لتعود للزيادة من جديد، وَسَط رغبة كبيرة من المواطنين، في تراجع الأسعار كما كانت قبل مارس الماضي، وفي ظل استقرار السعر اليوم مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، إلا أنها لا تزل مرتفعة.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 استقرارا وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرون ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ويريدون تراجعها كما كانت قبل مارس الماضي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك، بعد زيادة أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الساسو اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك حتى 65 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

حقق سعر لحم أمهات الدواجن البيضاء الأربعاء 21 ديسمبر، مستويات بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم