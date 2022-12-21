انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء.. بكام في البنك الأهلي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، تباينه واستقراره، وحافظ على سعره المرتفع أمام الجنيه المصري، بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته ويظل الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 21 ديسمبر.