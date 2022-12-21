.. سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “افرح يا معتمر”

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر صرف الريال السعودي سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، استقرارًا أمام الجنيه المصري، في المصرف المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع ويعد سعره مرتفعا نسبيًا أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022،في مصر، استقرارا بشكل كبير، خاصة وأن عملة المملكة من العملات المهمة التي يبحث عنها غالبية المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022،نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022،نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،