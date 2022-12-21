انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في مصر الأربعاء.. “رفع على الآخر” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني، تباين، مع بداية التداول الصباحي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية، وفي ظل بحث كثيرا من المواطنين المصريين، عن عملة المملكة المتحدة، التي لا تزل تحظى باهتمام كبير، التي استقرت اليوم مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الاسترليني، استقرارا، مع بداية التداول الصباحي اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية، لا سيما بعد استئناف عمل البنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية اليوم.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر، 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الأربعاء 21 ديسمبر، 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.