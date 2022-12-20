انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم 20 ديسمبر.. هتنخفض في هذا الموعد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تباين، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، بعد التراجع بداية الأسبوع الماضي، نتيجة ما تفعله وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوفير كميات كبيرة وآلاف من كراتين البيض للمواطنين يوميًا، مساندة لهم للحد من الغلاء وجشع التجار.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية اليوم، ومقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، لتسجل كرتونة البيض الأبيض اليوم 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 75 جنيهًا في المزرعة.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 85 جنيهًا اليوم.

سجل البيض الأحمر في التموين اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، حوالي 70 جنيها كحد أقصى للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض البلدي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في السوق 80 إلى 90 جنيهًا، ويباع في المزرعة بداية من 75 جنيهًا