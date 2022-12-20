انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم.. اعرف سعر البلدي كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر في مصر، ثباتها على نفس أسعار أمسِ، وتحافظ على استقرارها، لتعود للزيادة من جديد، وَسَط رغبة كبيرة من المواطنين، في تراجع الأسعار كما كانت قبل مارس الماضي، وقبل ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري وبعد أن استقرت صباح اليوم مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 استقرارا ملحوظا وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرون ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ويريدون تراجعها كما كانت قبل مارس الماضي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك، بعد زيادة أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الساسو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك حتى 65 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.