سعر الدينار الكويتي في مصر 20 ديسمبر.. اعرف وصل كام

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تباين كبير، بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث يعد الدينار مرتفعا لغاية، بعد أن كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته ويظل الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر، ثباتًا واستقرارًا، على أسعار أمسِ، في ظل إجازة البنوك، والعطلة الأسبوعية، وحافظ على سعره الذي يعد الأعلى من بين العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك
سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.43 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع
صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.27 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.48 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.38 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.
سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي
سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 79.06 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.