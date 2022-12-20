انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في مصر 20 ديسمبر.. اعرف وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، تباين كبير، بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، حيث يعد الدينار مرتفعا لغاية، بعد أن كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته ويظل الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.