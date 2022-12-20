انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.. مريح حبة ومفرح الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر قنطار القطن اليوم، الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، وذلك من خلال منظومة المزاد التي تعقد بشكل يومي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي، والتي تختلف عن سعر أمس، وسعر أول أول أمس.

حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول في محافظة كفر الشيخ، ما بين 7935 جنيه حتى 8400 جنيه.

بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة في محافظة الغربية، ما بين 6810 جنيه حتى 7175 جنيه.

وأيضا سجل سعر القطن اليوم لصنف جيزة 97 في محافظة المنوفية، ما بين 7150 جنيه حتى 7160 جنيه.

أسعار القطن اليوم في الشرقية

فيما سجلت أسعار القطن اليوم، لصنف جيزة 94 في محافظة الدقهلية ما بين 6650 جنيه حتى 7350 جنيه، بينما سعر صنف جيزة 92 في محافظة دمياط ما بين 6650 حتى 6765 جنيه.

كما سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 في محافظة البحيرة، ما بين 6150 جنيه حتى 6705 جنيه.

مزاد القطن اليوم

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي