أسعار مواد البناء اليوم 20 ديسمبر.. طن الحديد بكام الآن؟

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، اضطرابًا جديدًا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الحديد والأسمنت، تسليم أرض المصنع، ارتفاعا جديد، في بعض الشركات مثل حديد عز، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.
أسعار مواد البناء اليوم
أسعار الحديد اليوم في مصر
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 23350 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 21300 جنيه.
كما ثبت سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 21300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
وأيضا استقر سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 21350 جنيه.
وجاء سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 21400 جنيه.
وسجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر2022 عند 21200 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1710 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1660 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
كما سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1700 جنيه.
فيما سجل سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1665 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1735 جنيه.
ثبت سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 عند 1765 جنيه