انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم 20 ديسمبر.. طن الحديد بكام الآن؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، اضطرابًا جديدًا في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر الحديد والأسمنت، تسليم أرض المصنع، ارتفاعا جديد، في بعض الشركات مثل حديد عز، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر