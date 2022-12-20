انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الزيت اليوم الثلاثاء، الموافق 20 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم