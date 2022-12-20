انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.. الطن يفاجئ الجميع ويتراجع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذرة اليوم، الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، وأسعار أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14600 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14600 جنيه.

اسعار الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14350 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14350 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس 2023 بمقدار 0.25 سنت، ليصل إلى 647 سنت للبوشل، فيما تراجع عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 0.25 سنت، ووصل سعر العقد الآجل إلى 647.75 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13500 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 13250 جنيه.

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 18 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 2.5 سنت، وسجل 751 سنت للبوشل، وارتفع عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 3.25 سنت، ليرتفع العقد الآجل إلى 760 سنت للبوشل.