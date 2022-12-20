انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 20 ديسمبر.. “التفاح ولع نار”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية، حيث تواصل الأسعار الثبات على السعر منذ أول الشهر الحالي، دون تغير جديد، لتستقر اليوم في غالبية الأصناف مقارنة بـ أسعار الخضار والفاكهة أمسِ.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022الحالي، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

سجل كيلو التفاح من 25 إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

كيلو الخِيار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر ما بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو البامية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

البصل استقر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر عند سعر 3 جنيهات.

كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الفلفل الرومي الثلاثاء 20 ديسمبر 19ديسمبر 2022 بين 5 و7 جنيهات.

شهد سعر كيلو الملوخية اليوم الإثنين 19ديسمبر من 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

الجوافة سجلت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 5 جنيهات.

سعر اليوسفي سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 8 جنيهات.

سعر الكمثرى اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 10 جنيهات

سجل الليمون اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 من 4 إلى 8 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 25 جنيها.

سجل كيلو الموز اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 13 جنيها.

سعر البرتقال سجل اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 7 جنيهات.

سجلت المانجو الزبدية سجلت اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 20 جنيها

سعر العنب البناتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 ما بين 20 جنيه