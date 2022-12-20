انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.. الجرام مزغلل عين الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت سعر الفضة اليوم الثلاثاء، الموافق 20 ديسمبر 2022، على استقرارها خلال التعاملات اليومية في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بسعرها أمس، وأيضا سعرها أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم