انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم 20 ديسمبر.. “هتاكل البلطي والبوري براحتك”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، تزامنًا مع الإقبال من المواطنين على الشراء، بعد استمرار ثبات السعر لا سيما في بعض الأصناف الشعبية، مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور، حيث استقرت اليوم، مقارنة بـ أسعار السمك أمس.

أسعار الأسماك اليوم

حيث استقرت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في غالبية الأصناف الشعبية من بينها البوري والسمك البلطي والجمبري وسمك الدنيس والقراميط والفيليه.