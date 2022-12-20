أسعار الأسماك اليوم 20 ديسمبر.. “هتاكل البلطي والبوري براحتك”

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، تزامنًا مع الإقبال من المواطنين على الشراء، بعد استمرار ثبات السعر لا سيما في بعض الأصناف الشعبية، مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور، حيث استقرت اليوم، مقارنة بـ أسعار السمك أمس.
أسعار الأسماك اليوم
لذلك يستعرض “دوت الخليج ”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،:
سعر السمك اليوم البلطي
حيث سجل سعر السمك البلطي، اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نحو 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور، ويباع للمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، بينما سجل سعر السمك البلطي، متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.
سعر السمك البوري اليوم
كما سجل سعر السمك البوري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 65 جنيها للكيلو، في سوق العبور، ويصل للمستلك من 70 إلى 90 جنيهًا.
سعر السمك اليوم في سوق العبور
وسجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 110 جنيهات اليوم.
سعر كرتونة السمك المجمد
سجل سعر كيلو السمك المجمد، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
سعر سمك الدنيس
سجل سعر السمك الدنيس اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، ما بين 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.