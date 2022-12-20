سعر الذهب اليوم 20 ديسمبر.. “أكبر فرصة للشراء”

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، مجددًا، ترقبًا لاجتماع البنك المركزي المصري، حيث شهد مع بداية التداول الصباحي، اضطراب وذبذبة جديدة، وواصل الانخفاض لليوم الثالث بعد قرار النقد الدُّوَليّ، بالموافقة على إعطاء قرض لمصر، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بنحو 11.5 جنيهًا، كما انخفض الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وانخفض عيار 18 بنحو 8.5 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب الآن في مصر
انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل اليوم 1660 جنيها، وكان قد سجل 1120 جنيهًا يوم السبت 15 أكتوبر 2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر 2022، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,594 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,240 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم
سجل سعر عيار 14نحو 1122 جنيها للجرام.سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1422 جنيها للجرام.
هبط سعر الذهب عيار 21 نحو 1660 جنيهات للجرام.
هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 1897.25جنيه للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل اليوم الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر نحو 13280جنيها.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر في مصر، وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1660 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 إلى 65.