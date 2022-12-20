انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم 20 ديسمبر.. “أكبر فرصة للشراء” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، مجددًا، ترقبًا لاجتماع البنك المركزي المصري، حيث شهد مع بداية التداول الصباحي، اضطراب وذبذبة جديدة، وواصل الانخفاض لليوم الثالث بعد قرار النقد الدُّوَليّ، بالموافقة على إعطاء قرض لمصر، حيث انخفض سعر الجرام عيار 24 بنحو 11.5 جنيهًا، كما انخفض الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وانخفض عيار 18 بنحو 8.5 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر