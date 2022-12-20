انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر.. الكندوز بـ 190 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل اسعار اللحوم اليوم، الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022، الحفاظ على استقرارها في الأسواق، مقارنة بالأسعار أمس، وأسعارأول أمس، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، والتي جاءت على النحو التالي.اسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 66 جنيه للكيلو، وزن 300 كيلو.

أسعار اللحوم الكندوز بين 160 و190 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 250 كيلو.

أسعار الأستيك والبفتيك تراوحت ما بين 160 جنيه و170 جنيه.

أسعار السجق البلدي ما بين 150 جنيه إلى 160 جنيه للكيلو.

اسعار اللحوم المجمدة اليوم

سعر كيلو اللحم المجمد البرازيلي 105 جنيه.

سعر كيلو السجق 50 جنيه، كيلو الكبدة 87 جنيه.

سعر كيلو لحم عروق الفليتو البرازيلي 110 جنيه.

سعر كيلو اللحم المفروم البرازيلي 95 جنيه.

أسعار كيلو اللحوم المفرومة تراوحت ما بين 130 جنيه و180 جنيه.

سعر اللحم البرازيلي اليوم

أسعار كيلو اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيه.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح ما بين 160 جنيه و200 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة الضأن ما بين 170 جنيه و200 جنيه.

أسعار كيلو كيلو السجق البلدي ما بين 150 جنيه و160 جنيه.

اسعار اللحوم اليوم في مصر

أسعار اللحوم الضاني ما بين 180 جنيه و210 جنيه.

أسعار كيلو عرق التربيانكو تراوحت ما بين 150 جنيه و170 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه.

وصل سعر اللحم الجاموسي البلدي عند 65 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.

سعر كيلو اللحم البقري اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيه للكيلو.

ووصل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي عند 70 جنيه للكيلو، وزن 500 كيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم البقري المستورد الكولومبي نحو 73 جنيه للكيلو، وزن 400 كيلو.

وسجل سعر كيلو اللحم الجسمي البلدي عند 77 جنيه للكيلو، وزن 200 كيلو.