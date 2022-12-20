انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم 20 ديسمبر.. شوف بكام دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، ثباتًا، في بعض البنوك، مع بداية التعاملات الصباحية، لتواصل العملة الأمريكية، حفاظها على ارتفاعها أمام الجنيه المصري، على الرغم من الاستقرار الآن مقارنة بـ أسعار الدولار أمسِ.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، أمام الجنيه المصري، تباين، في بعض البنوك العاملة في مصر:

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

خلال المدة الأخيرة ارتفع سعر الدولار ووصل إلى مستويات قياسية أمام الجنيه المصري، بعد قرار البنك المركزي المصري، نهاية أكتوبر الماضي، وتحديدًا مساء الخميس 28 أكتوبر 2022، رفع المركزي الفائدة 2%، على إثرها تراجع الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، وعلى الرغم من استقرار سعره المدة الحالية، عند 24.70 جنيه، إلا أنه يصل في بعض الأوقات إلى أكثر من ذلك، في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.61 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.66 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.71.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.66 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.71.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022،نحو 24.66 جنيه للشراء، 24.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، نحو 24.66 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.71.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في دولة السودان، قيمة 569.50 جنيه سوداني.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء، نحو 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع

سعر الدولار اليوم في اليمن

سجل الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، في اليمن، قيمة 250.20 ريال يمني