انت الان تتابع خبر سعر الخشب اليوم الإثنين 19 ديسمبر.. العرسان زعلانة من اللي بيحصل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الخشب اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 في الأسواق، وتختلف الأسعار حسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار التي جاءت على النحو التالي.

سعر متر الخشب الزان يتراوح من 19000 جنيه إلى 19500 جنيه.

سعر متر الخشب الموسكي يتراوح من 13000 جنيه إلى 13500 جنيه.

سعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح من 29000 جنيه إلى 30000 جنيه.

سعر لوح الخشب الكونترمضغوط 18 مم يتراوح بين 900 جنيه إلى 940 جنيه.

سعر لوح الأبلكاش أسيوى 3 أمتار سجل حوالي 235 جنيه.

سعر لوح الأبلكاش أسيوى 4 أمتار سجل حوالي 270 جنيه.

استيراد مصر خام الخشب لتصنيع المنتج

وجدير بالذكر إن مصر تقوم باستيراد 100% من خام الخشب لتصنيع المنتج المحلي والتصدير للخارج، فيما ارتفعت أسعار الخشب خلال الفترة الماضية، بسبب زيادة سعر الدولار في البنوك، وارتفاع تكليف الشحن الدولي وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كما يوجد العديد من أنواع الأخشاب المختلفة، ولكنه الأهم هو الخشب الزان ولونه يميل إلى اللون الأحمر، ويعتبر من أكثر الأنواع استخداما ويوجد منه عدة أنواع، ومنها الزان الأوروبي، التركي، الروماني.