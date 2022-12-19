انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. مريح حبة بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، وذلك من خلال منظومة المزاد التي عقدت اليوم، حيث جاء سعر صنف جيزة 94 في الوجه البحري، ما بين 7050 جنيه إلى 7350 جنيه.

كما جاء سعر قنطار جيزة 94 من قيمة 7000 جنيه إلى 7050 جنيه في كفر الشيخ، أما صنف جيزة 96 بلغ عند نحو 8200 جنيه خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالمقارنة بسعره أول الأسبوع، وسعره منتصف الأسبوع الماضي.

وكشفت التجار بأن سعر قنطار جيزة 95 في محافظات الصعيد، ما بين 4800 جنيه إلى 5300 جنيه في محافظات الوجه القبلي، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

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وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

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وتراوح سعر قنطار القطن في الصعيد بين 5000 جنيه إلى 5500 جنيه حاليا، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي.

أما بالنسبة لسعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول، فقد سجل في آخِر مزاد عند 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96، ويكون ذلك مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94.

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وبالنسبة لسعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94، فقد سجل في أخر مزاد عند 7350 جنيه في كفر الشيخ، وسجل صنف جيزة 97 عند نحو 6400 جنيه في المنوفية، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد