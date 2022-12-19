انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الإثنين.. “البلدي مولع نار”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 19ديسمبر في مصر، ثباتا على نفس أسعار أمسِ، لتواصل المحافظة على استقرارها، لتعود للزيادة من جديد، وَسَط رغبة كبيرة من المواطنين، في تراجع الأسعار كما كانت قبل مارس الماضي، وقبل ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث سجلت الأسعار صباح اليوم ارتفاعا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، في مصر لدى الأسواق للمستهلك وفي سوق الجملة بالمزارع:

سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الإثنين 19ديسمبر 2022 استقرارا ملحوظا وَسَط ترقب وقلق من جانب المواطنين الذين يرون ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ويريدون تراجعها كما كانت قبل مارس الماضي.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق باستقرار في السعر للمستهلك، بعد زيادة أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجلت للمستهلك في الأسواق نحو 42 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيها، اليوم الإثنين 19ديسمبر، وتباع في المزرعة بسعر 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الساسو اليوم الإثنين 19ديسمبر نحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد في المزرعة، وتبدأ من 55 جنيهًا للمستهلك حتى 65 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجل كيلو الدواجن البلدي اليوم الإثنين 19ديسمبر نحو 55 جنيهًا وتصل إلى75 جنيهًا للمستهلك.