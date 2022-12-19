انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين.. بكام في البنك؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، استقرارا، بعد ارتفاع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، ومع بَدْء استئناف عمل البنوك في مصر اليوم، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث يعد الدينار مرتفعا لغاية، بعد أن كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته ويظل الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري.

“دوت الخليج ”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 19 ديسمبر.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، اليوم الإثنين 19 ديسمبر، ثباتًا واستقرارًا، على أسعار أمسِ، في ظل إجازة البنوك، والعطلة الأسبوعية، وحافظ على سعره الذي يعد الأعلى من بين العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 79.43 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع

صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 79.27 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل اليوم الإثنين 19ديسمبر نحو 79.48 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 79.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 79.38 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 79.06 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع.