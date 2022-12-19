انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم 19 ديسمبر.. “طن الحديد ولع على الآخر”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، اضطرابًا جديدًا في الأسواق المحلية، حيث شهد سعر الحديد والأسمنت، تسليم أرض المصنع، غير شاملة تكلفة النقل والشحن، ارتفاعا جديد، في بعض الشركات مثل حديد عز، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وعلى الرغم من تفاوت الأسعار وارتفاعها على المستهلك من بعض التجار، إلا أن السعر الرسمي ما زال مستقرًا.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الحديد اليوم في مصر