أسعار مواد البناء اليوم 19 ديسمبر.. “طن الحديد ولع على الآخر”

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، اضطرابًا جديدًا في الأسواق المحلية، حيث شهد سعر الحديد والأسمنت، تسليم أرض المصنع، غير شاملة تكلفة النقل والشحن، ارتفاعا جديد، في بعض الشركات مثل حديد عز، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وعلى الرغم من تفاوت الأسعار وارتفاعها على المستهلك من بعض التجار، إلا أن السعر الرسمي ما زال مستقرًا.
أسعار مواد البناء اليوم
أسعار الحديد اليوم في مصر
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 23350 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 21300 جنيه.
كما ثبت سعر حديد بشاي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 21300 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
وأيضا استقر سعر حديد المصريين اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 21350 جنيه.
وجاء سعر حديد العتال اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 21400 جنيه.
وسجل سعر حديد المراكبي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 21200 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1710 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1660 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
كما سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1700 جنيه.
فيما سجل سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1665 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1735 جنيه.
ثبت سعر أسمنت السويدي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 عند 1765 جنيه