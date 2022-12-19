انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم 19 ديسمبر.. “الحق البوري نار” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، إقباًلا كبيرًا من المواطنين على الشراء، بعد استمرار ثبات السعر لا سيما في بعض الأصناف الشعبية، مع بداية فتح المزاد العلني بسوق العبور، حيث استقرت اليوم، مقارنة بـ أسعار السمك أمس.

أسعار الأسماك اليوم حيث استقرت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، في غالبية الأصناف الشعبية من بينها البوري والبلطي والجمبري والدنيس والقراميط والفيليه.

يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022،:

سعر السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي، اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، 23 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، بينما سجل سعر السمك البلطي، متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر السمك البوري اليوم

سجل سعر السمك البوري اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، نحو 65 جنيها للكيلو، في سوق العبور، ويصل للمستلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، نحو 110 جنيهات اليوم الإثنين.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، ما بين 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، ما بين 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.