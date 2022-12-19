انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. الكيلو بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، فيما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر السكر اليوم سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 16500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023، نحو 20.11 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.02 سنت، وزاد عقد مايو 2023، بنسبة 0.16%، ليسجل 18.85 سنت للرطل أي بمقدار ارتفاع 0.03 سنت.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وزاد عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 548.60 دولارًا للطن، بمقدار صعود 1.80 دولار، أي بنسبة 0.33%، وارتفع عقد تداول عقد مايو 2023، ليسجل 532.60 دولار للطن.