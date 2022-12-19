انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. شوف الجرام بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل سعر الفضة اليوم الاثنين، الموافق 19 ديسمبر 2022، استقرارها في الأسواق المحلية المصرية لسعر الجرام الواحد، ويكون ذلك مقارنة بسعرها أمس، وأيضا سعرها أول أمس، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر سجل جرام الفضة عيار 999 سعر 18.40 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية سعر 17.64 جنيه.

سجل جرام الفضة عيار 880 سعر 16.33 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 9,214.70 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 18,429.40 جنيه.

سعر جرام الفضة 925 اليوم 2022

سجل جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 17.3 جنيه.

سجل جرام فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 4,644.20 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 5,712.37 جنيه.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر

سجل جرام الفضة سعر 24.71 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 762.698 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,221.42 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 2,433.56 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 11,313.27 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 22,292.16 جنيه.

اسعار الفضة اليوم في مصر

سجل جرام الفضة سعر 18.43 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 573.217 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 921.47 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 1,842.94 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 3,685.88 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 4,607.35 جنيه.