. بشرى للمخطوبين.. انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب الآن في مصر

انخفض سعر الذهب عيار 21 ليسجل اليوم 1725 جنيها، وكان قد سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر 2022، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر 2022، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,594 جنيها، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,240 جنيهًا.

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، مع بداية التداول الصباحي، اضطراب وانخفاض، لليوم الثالث، بعد قرار النقد الدُّوَليّ، بالموافقة على إعطاء قرض لمصر، حيث هبط سعري جرامات عيار 21 وعيار 24، وسجل سعر الذهب صباح اليوم، جرام 21 نحو 1725 جنيهًا للجرام، دون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.

سجل سعر عيار 14نحو 1150 جنيها للجرام.سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1488 جنيها للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 21 نحو 1725 جنيهات للجرام.

هبط سعر الذهب عيار 24 نحو 1971 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الجنيه الذهب اليوم الإثنين 19ديسمبر نحو 13800جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19ديسمبر في مصر، وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1725 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 إلى 65.