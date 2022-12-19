انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. شوف الزجاجة بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الزيت اليوم الاثنين، الموافق 19 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وسعره منتصف الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم