انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. الطن جنن التجار خلاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل سعر الذرة اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، ارتفاعها في السوق المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بالأسعار أمس، وأسعار أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، والتي جاءت على النحو التالي.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14800 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14800 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2022

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14500 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس 2023 بمقدار 6.25 سنت، ليصل إلى 646.75 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار 6.25 سنت، ليتقلص سعر العقد الآجل إلى 647.25 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 13500 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 13250 جنيه.

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 18 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد مارس لتداول القمح بمقدار 1.75 سنت، وسجل 751.75 سنت للبوشل، وانخفض عقد مايو 2023 الآجل لتداول القمح ما مقداره 1.25 سنت، ليتراجع العقد الآجل إلى 759.75 سنت للبوشل.