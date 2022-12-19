انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. وصل لمستوى عالٍ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني، تباين واستقرار، مع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية، تزامنًا مع البحث الكبير على عملة المملكة المتحدة، التي لا تزل تحظى باهتمام كبير، بعد أن كسرت حاجز الـ 30 جنيهًا، لكنها استقرت اليوم مقارنة بـ سعر الجنيه الاسترليني أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الجنيه الاسترليني، استقرارا، مع بداية التداول الصباحي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022، مقارنة بالمدة الماضية، خاص بعد استئناف عمل البنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية اليوم.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر، 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر، 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر، 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الإثنين 19 ديسمبر، 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.