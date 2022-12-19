أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. الطن يواصل ارتفاعه بقوة

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها أول أمس،ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 22400 جنيه.
وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 22300 جنيه.
سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 21800 جنيه.
أسعار اعلاف الدواجن اليوم
الجلوتين المحلي
سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.
الجلوتين المستورد
سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.
الدي دي جي
سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.
كسب العباد 36%
سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 22000 جنيه.
سبب تذبذب أسعار الأعلاف مؤخرا
وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.