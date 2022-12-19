انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. الطن يواصل ارتفاعه بقوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها أول أمس،ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم