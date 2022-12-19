انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين.. “الباذنجان والفلفل روقان” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022، استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية، وتواصل ثباتها على السعر منذ أول الشهر الحالي، دون تغير جديد، لتستقر اليوم في غالبية الأصناف مقارنة بـ أسعار الخضار والفاكهة أمسِ، وَسَط زيادة البحث من قبل كثيرًا من المواطنين على شراء الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات “دوت الخليج ”، يرصد في السطور التالية، والفاكهة اليوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022الحالي، وفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

كيلو الخِيار اليوم الإثنين 19ديسمبر ما بين 6 و9 جنيهات.

سعر كيلو البامية اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

البصل استقر اليوم الإثنين 19ديسمبر عند سعر 3 جنيهات.

كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 بين 6 و8 جنيهات.

سجل اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الفلفل الرومي اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 بين 5 و7 جنيهات.

شهد سعر كيلو الملوخية اليوم الإثنين 19ديسمبر من 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

الجوافة سجلت اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 نحو 5 جنيهات.

سعر اليوسفي سجل اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 نحو 8 جنيهات.

سعر الكمثرى اليوم الإثنين 19ديسمبر 10 جنيهات

سجل الليمون اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022من 4 إلى 8 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 نحو 25 جنيها.

سجل كيلو الموز اليوم الأحد 19ديسمبر 2022 نحو 13 جنيها.

سعر البرتقال سجل اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 نحو 7 جنيهات.

سجلت المانجو الزبدية سجلت اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 نحو 20 جنيها

سعر العنب البناتي اليوم الإثنين 19ديسمبر 2022 ما بين 20 جنيه