انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الاثنين 19 ديسمبر.. مزعل الناس منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 لسعر الطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضيفيما استقر سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار بهذا التقرير خلال التعاملات اليومية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10900 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن 2022

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10700 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16500 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16000 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 18 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد يناير 2023، 16.775 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.090 دولار، أي بنسبة 0.54%، وصعد عقد مارس 2023، ليسجل 17.120 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.090 دولار.