انت الان تتابع خبر الأسهم الأمريكية تُنهي أسوأ أسبوعين بتعاملاتها منذ سبتمبر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوعين لها منذ شهر سبتمبر/ أيلول، إذ سجلت المؤشرات الرئيسية انخفاضا كبيرا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط المخاوف المتزايدة من الركود من أسعار الفائدة "الأعلى لفترة أطول" في أمريكا وأوروبا.



وكان مؤشر "داو جونز" الصناعي قد تراجع بنسبة 281.76 نقطة أو 0.85 في المئة إلى 32920.46 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 43.39 نقطة أو 1.11 في المئة إلى 3852.36 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع، الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 105.12 نقطة أو 0.97 في المئة إلى 10705.41 نقطة، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.



وفي يوم الخميس الماضي، تراجعت الأسهم الأمريكية، إذ أغلق مؤشر "داو جونز" منخفضا بأكثر من 760 نقطة، في أسوأ يوم له منذ شهر سبتمبر.