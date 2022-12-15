انت الان تتابع خبر بنك إنجلترا يرفع الفائدة.. تاسع زيادة هذا العام والأكبر منذ 2008 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن بنك إنجلترا، عن رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5% وهو أعلى مستوى للفائدة في البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.هذه هى الزيادة التاسعة التي يقرها بنك إنجلترا هذا العام، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في المملكة المتحدة منذ 40 عام.

معدل التضخم في إنجلترا تباطئ، ليبلغ 10.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، فيما كانت التوقعات عند 10.9 بالمئة.

وقفز معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 11.1 بالمئة في أكتوبر الماضي، ليكون أعلى مستوى له منذ 41 عاما، بسبب الضغوط الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على أثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعاني إنجلترا من سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم في ظل تراجع المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفع أمس الأربعاء، بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك من أجل تخفيف وتيرة زيادة الفائدة لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.50 بالمئة.