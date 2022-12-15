انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الناس اتفاجئت منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، وذلك عبر المزادات التي عقدت اليوم، حيث جاء سعر صنف جيزة 86 في الوجه البحري، ما بين 6500 جنيه إلى 6600 جنيه.

كما جاء سعر قنطار جيزة 94 من قيمة 7000 جنيه إلى 7050 جنيه في كفر الشيخ، أما صنف جيزة 96 بلغ عند نحو 8200 جنيه.

وكشفت التجار بأن سعر قنطار جيزة 95 في محافظات الصعيد، ما بين 5000 جنيه إلى 55000 جنيه في محافظات الوجه القبلي، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية.

سعر القطن اليوم في الغربية

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

فيما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

سعر القطن اليوم في الشرقية

وتراوح سعر قنطار القطن في الصعيد بين 5000 جنيه إلى 5500 جنيه حاليا، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي.

أما بالنسبة لسعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة وفائقة الطول، فقد سجل في آخِر مزاد عند 8200 جنيه في أفضل الأصناف وهو جيزة 96، ويكون ذلك مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لجيزة 94.

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ

وبالنسبة لسعر لقنطار قطن الوجه البحري لصنف جيزة 94، فقد سجل في أخر مزاد عند 7200 جنيه في كفر الشيخ، وسجل صنف جيزة 97 عند نحو 6400 جنيه في المنوفية، مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد.