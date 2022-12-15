انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس.. “بكام آخر الأسبوع” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، استقرارا في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وبعد أن كسر حاجز الـ 80 جنيهًا، ليحافظ على صدارته ويظل الأعلى سعرًا أمام الجنيه المصري، بين العملات الأجنبية ويستقر منذ بداية التداول الصباحي، مقارنة بـ أسعار الدينار أمسِ في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس15 ديسمبر.

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر، اليوم الخميس 15 ديسمبر، استقرارًا وثباتًا، وحافظ على سعره الذي يعد الأعلى من بين العملات الأجنبية أمام العملة المصرية، ليسجل في البنك المركزي المصري نحو 79.98 جنيه للشراء، و80.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.43 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع

صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدُّوَليّ

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.27 جنيه للشراء، و 80.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.48 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.38 جنيه للشراء، و 80.68 للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.06 جنيه للشراء، و 80.82 للبيع

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول- مصر

سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر نحو 79.72 جنيه للشراء، و 81.72 للبيع