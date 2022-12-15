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سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. “بكام بعد قرار الفيدرالي”

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رياض - احمد صلاح - سجل الريال السعودي اليوم في مصر، استقرارًا، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، ثباتًا كبيرًا دون التأثر به، ومع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022،  تزامنًا مع الإقبال الكبير على تغيير العملة من قبل المقبلين على العمرة، لتشهد العملة السعودية ثباتا منذ بداية الأسبوع، مقابل الجنيه المصري، فسجلت في البنك المركزي المصري نحو  6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر صرف الريال السعودي سجل اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

سعر الريال السعودي سجل اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 استقرارًا  أمام الجنيه المصري في المصرف المركزي المصري نحو  6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع ويعد سعره مرتفعا نسبيًا أمام العملة المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

حيث شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 15ديسمبر في مصر،  استقرارا بشكل كبير، خاصة وأن عملة المملكة من العملات المهمة التي يبحث عنها غالبية المصريين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل اليوم الخميس15ديسمبر نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع،

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل اليوم الخميس 15ديسمبر نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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