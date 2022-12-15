انت الان تتابع خبر اسعار الزيت اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الطن عامل مفاجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت اسعار الزيت اليوم الخميس، الموافق 15 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك عكس سعره يوم أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

اسعار الزيت اليوم

زيت الذرة الخام

سجل سعر طن زيت الذرة الخام عند مستوى 40,000 جنيه.

زيت الذرة المكرر

سجل سعر طن زيت الذرة المكرر عند مستوى 48,000 جنيه.

اسعار الزيت في مصر

زيت صويا مكرر

سجل سعر طن زيت الصويا المكرر عند مستوى 54,000 جنيه.

زيت عباد الشمس المكرر

سجل سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند مستوى 47,000 جنيه.

زيت الأولين

سجل سعر طن زيت الأولين عند مستوى 54,000 جنيه.

سعر زجاجة الزيت اليوم

فيما جاء سعر زيت الذرة عبوة 1 لتر عند مبلغ 45 جنيه، فيما بلغ سعر زيت عباد الشمس عبوة 800 مل عند مبلغ 44 جنيه، وحقق سعر زيت الممتاز عبوة 0 70مل عند مبلغ 30 جنيه.

اسعار الزيت في التموين

جاء سعر زجاجة الزيت في التموين، عبوة 1 لتر عند مبلغ 25 جنيه، والتي يتم صرفها ضمن مقررات الدعم الشهري.

سعر الزيت اليوم عالميا

سعر زيت النخيل

سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 940 دولار للطن.

سعر زيت الأولين

سجل سعر عقد ديسمبر 2022، عند مستوى 950 دولار للطن.