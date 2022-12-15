سعر الذرة اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الطن يرتفع بكل قوة

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 14500 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 14500 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 14300 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 14300 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد ديسمبر 2022 بمقدار 4.75 سنت، ليصل إلى 639 سنت للبوشل، وهبط عقد مارس الآجل 2023 لتداول الذرة بمقدار سنتًا واحدًا عند 649.50 سنت للبوشل.

وعلى صعيد أخر، فقد ارتفعت اسعار القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

اسعار القمح اليوم

سجل سعر طن القمح الروسي بروتين 12.5%، عند مستوى 13500 جنيه.

سجل سعر طن القمح الروسي بروتين 11.5%، عند مستوى 13250 جنيه.

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 18 جنيه اليوم.

أسعار القمح عالميا

تباينت أسعار عقود القمح الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بمقدار 0.50 سنت، مسجلًا 728.25 سنت للبوشل، وارتفع عقد مارس 2023 الآجل لتداول القمح بمقدار 2.75 سنت، ليبلغ سعر العقد الآجل 752 سنت للبوشل.