انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الجرام مفرح الحبايب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت سعر الفضة اليوم الخميس، الموافق 15 ديسمبر 2022 على استقرارها في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بسعرها أول أمس، وأيضا سعرها أول أمس، وجاءت تلك الأسعار حسب ما يرصدها موقع دوت الخليج على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم سجل جرام الفضة عيار 999 سعر 18.73 جنيه.

سجل سعر جرام الفضة البريطانية سعر 17.98 جنيه.

سجل جرام الفضة الاسترليني عيار 925 سعر 17.34 جنيه.

سجل جرام فضة العملات عيار 900 سعر 16.60 جنيه.

سجل جرام فضة المجوهرات عيار 800 سعر 14.85 جنيه.

سجل جرام الفضة عيار 880 سعر 16.33 جنيه.

سعر جرام الفضة اليوم

سجل جرام الفضة سعر 24.71 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 762.698 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 1,221.42 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 2,433.56 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 4,644.20 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 5,712.37 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 11,313.27 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 22,292.16 جنيه.

اسعار الفضة اليوم

سجل جرام الفضة سعر 18.43 جنيه.

سجل أونصة الفضة سعر 573.217 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 50 جرام سعر 921.47 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 100 جرام سعر 1,842.94 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 200 جرام سعر 3,685.88 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 250 جرام سعر 4,607.35 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 500 جرام سعر 9,214.70 جنيه.

سجل سبيكة الفضة 1 كيلو سعر 18,429.40 جنيه.