انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 15 ديسمبر.. الكيلو بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 15 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري للطن الواحد، ويكون ذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره نهاية الأسبوع الماضي.فيما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، وجاءت تلك الأسعار حسب التعاملات اليومية، والتي يرصدها موقع دوت الخليج في هذا التقرير، وتكون على النحو التالي.

سعر السكر اليوم

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16100 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 16500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيلو السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 20.22 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.07 سنت، وهبط عقد مايو 2023 بنسبة 0.47%، ليسجل 18.92 سنت للرطل، أي بمقدار تراجع 0.09 سنت.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 550.60 دولار للطن، بمقدار انخفاض 4.20 دولار، أي بنسبة 0.76%، وهبط عقد تداول مايو 2023 ليسجل 534.70 دولار للطن، بتراجع قدره 2.10 دولار.