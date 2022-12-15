انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. “شوف الزيادة”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 15ديسمبر 2022، بقيمة 4 قروش، منذ قليل، ومع بداية التداول الصباحي في البنك المركزي المصري، والبنوك العاملة في السوق المصري، وبعد أن واصلت العملة الأمريكية، حفاظها على ارتفاعها أمام الجنيه المصري، ليرتفع الآن مقارنة بـ أسعار الدولار أمسِ.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 15ديسمبر 2022، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر:

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم الخميس 15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، و24.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر2022 نحو 24.61 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.67.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.66.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.60 جنيه للشراء، 24.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 نحو 24.64 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.66.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022في دولة السودان، قيمة 569.50 جنيه سوداني.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء، نحو 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع

سعر الدولار اليوم في اليمن

سجل الدولار اليوم الخميس15ديسمبر 2022 في اليمن، قيمة 250.20 ريال يمنيج