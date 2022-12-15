انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر بعد قرار الفيدرالي.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - زاد البحث من قبل المواطنين، عن أسعار المشغولات الذهبية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس، ليفتتح سعر الذهب اليوم، الخميس 15 ديسمبر 2022، التداول الصباحي، بثبات جديد، دون التأثر بالفيدرالي، ويحافظ على سعره بعد آخر انخفاض له وبعد أن هبط ما بين 5 إلى 20 جنيهًا في الجرام، وأكثر من 200 جنيهًا في الجنيه الذهب.
سعر الذهب اليوم في مصر
حيث استقر سعر المعدن الأصفر مع بَدْء التعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأمس، وهو إلى ذلك شهد خلال هذا الأسبوع، انخفاضًا كبيرًا ما بين 20 إلى 100 جنيه في الجرام، وأكثر من 200 جنيهًا في الجنيه الذهب، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل سعر الذهب صباح اليوم، جرام 21 نحو 1650 جنيهًا للجرام، دون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.
أسعار الذهب اليوم
ثبت سعر عيار 14نحو 1120 جنيها للجرام.استقر سعر الذهب عيار 18 نحو 1414 جنيها للجرام.
شهد سعر الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيهات للجرام.
شهد سعر الذهب عيار 24 نحو 1885 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل اليوم الجنيه الذهب اليوم نحو 13200جنيها.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1650 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 إلى 65.