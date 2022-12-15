انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم في مصر بعد قرار الفيدرالي.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - زاد البحث من قبل المواطنين، عن أسعار المشغولات الذهبية، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، أمس، ليفتتح سعر الذهب اليوم، الخميس 15 ديسمبر 2022، التداول الصباحي، بثبات جديد، دون التأثر بالفيدرالي، ويحافظ على سعره بعد آخر انخفاض له وبعد أن هبط ما بين 5 إلى 20 جنيهًا في الجرام، وأكثر من 200 جنيهًا في الجنيه الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر