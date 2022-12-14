انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء 14 ديسمبر.. قفزة كبيرة لسعر الطن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الأرز الشعير اليوم، الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022 ارتفاعه لسعر الطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، وذلك مقارنة بسعره أول الأسبوع الحالي، ونهاية الأسبوع الماضي.فيما ارتفع أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار بهذا التقرير خلال التعاملات اليومية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم 2022

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10700 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10500 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16300 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15800 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 18 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وسجل عقد يناير 2023 خلال تعاملات اليوم، 16.735 دولار للقنطار، كما نزل عقد مارس 2023، ليسجل 17.105 دولار للقنطار، منخفضًا بنحو 0.025 دولار، أي بنسبة 0.15%.