انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 14 ديسمبر.. ارتفاع جديد مجنن الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية بعد ارتفاع أمس، بالمقارنة بسعرها أمس، وسعرها أول أمس.فيما تباينت أسعار خامات الأعلاف خلال تعاملات اليوم، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار حسب أخر تعاملات يومية، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 21000 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 20900 جنيه.

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 20800 جنيه.

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 20400 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 42000 جنيه.

الجلوتين المستورد

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 42500 جنيه.

الدي دي جي

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.

كسب العباد 36%

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 12000 جنيه.

سبب تذبذب أسعار الأعلاف الفترة الأخيرة

وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.