انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم 14 ديسمبر.. “وبعدين في الأمريكي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022، دون تغير، بعد أن زاد صباح أمس في البنك المركزي المصري بقيمة 3 قروش، ويستقر اليوم، و تواصل العملة الأمريكية، حفاظها على ارتفاعها أمام الجنيه المصري مقارنة بـ أسعار الدولار أمسِ.

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14ديسمبر 2022، استقرارًا، أمام الجنيه المصري، في بعض البنوك العاملة في مصر:

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.59 جنيه للشراء، و24.66 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبرر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib:

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر2022 نحو 24.57 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.63.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.54 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 نحو 24.56 جنيه للشراء، 24.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر2022نحو 24.60 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.62.

سعر الدولار اليوم في السودان

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر2022في دولة السودان، قيمة 569.50 جنيه سوداني.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 مقابل الليرة السورية، في السوق السوداء، نحو 5480 ليرة للشراء، مقابل 5530 ليرة للبيع

سعر الدولار اليوم في اليمن

سجل الدولار اليوم الأربعاء 14ديسمبر 2022 في اليمن، قيمة 250.20 ريال يمني