سعر الذهب اليوم 14 ديسمبر.. “عيار 21 مفرح المخطوبين”

استقر سعر المعدن الأصفر مع بَدْء التعاملات اليوم، مقارنة بأمس، وشهد خلال هذا الأسبوع، انخفاضًا كبيرًا ما بين 20 إلى 100 جنيه في الجرام، وأكثر من 200 جنيهًا في الجنيه الذهب، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل سعر الذهب صباح اليوم، جرام 21 نحو 1650 جنيهًا للجرام، دون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.

اسجل عيار 14نحو 1120 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1414 جنيها للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيهات للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1885 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو 13200جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ثباتًا، ليسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1650 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 إلى 65.