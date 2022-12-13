سعر الذهب اليوم 13 ديسمبر.. “انخفاض عيار 21”

انخفض سعر المعدن الأصفر مع بَدْء التعاملات أول الأسبوع ما بين 5 إلى 20 جنيهًا في الجرام، وأكثر من 200 جنيهًا في الجنيه الذهب، مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، ليواصل ذبذبته الحادثة، حيث سجل سعر الذهب صباح اليوم، في جرام 21 نحو 1650 جنيهًا للجرام، دون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.

انخفض عيار 14حتى وصل إلى 1120 جنيها للجرام.انخفض سعر الذهب عيار 18 حتى وصل إلى 1414 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 حتى وصل إلى 1650 جنيهات للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 حتى وصل إلى 1885 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو 13200جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا، ليصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1650 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 إلى 65.